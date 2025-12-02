Plus Ultra confirma que el Gobierno de Maduro suspendió sus permisos de vuelo en Venezuela

2 minutos

Caracas, 2 dic (EFE).- La aerolínea española Plus Ultra confirmó este martes a EFE que el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió toda su actividad en Venezuela, después de que la compañía cancelara temporalmente sus vuelos a Caracas.

«Ayer (lunes) recibimos la notificación de parte de la autoridad aeronáutica venezolana (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC) informándonos de que nos suspenden la actividad aerocomercial en Venezuela», indicó el equipo de Plus Ultra.

Hasta los momentos, el INAC no ha confirmado la suspensión de permisos a esta ni a otras nuevas aerolíneas, como sí lo hizo el pasado miércoles cuando revocó las concesiones a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish y Gol, tras establecer un plazo de 48 horas para que las compañías aéreas retomaran sus vuelos a Venezuela

Las aerolíneas habían cancelado sus viajes desde y hacia Caracas tras un aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., que instó el 21 de noviembre a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región».

Por los momentos, se mantienen las operaciones de cuatro aerolíneas internacionales en el país suddamericano: Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación. Las nacionales Laser y Estelar suspendieron únicamente sus vuelos con destino a España.

Este lunes, las aerolíneas Iberia, Plus Ultra y Air Europa anunciaron nuevas suspensiones de vuelos luego de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) recomendara no sobrevolar este espacio aéreo hasta el 31 de diciembre.

El aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, mantiene sus operaciones, aunque con una oferta limitada de vuelos.EFE

