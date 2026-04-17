PMA advierte que crisis alimentaria en Haití puede empeorar por conflicto en Oriente Medio

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Ginebra, 17 abr (EFE).- El aumento de los precios del combustible causado por el conflicto en Oriente Medio está elevando los precios de los alimentos, lo que puede agravar la crisis alimentaria en Haití, donde más de la mitad de la población sufre niveles graves de hambre, advirtió este viernes el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Aunque la seguridad alimentaria ha mejorado ligeramente en comparación con las previsiones para 2026, el modesto progreso «puede revertirse rápidamente», subrayó un comunicado de la agencia humanitaria de Naciones Unidas.

Según las cifras del PMA, unos 5,8 millones de haitianos, aproximadamente un 52 % de la población, sufren niveles de crisis o superiores en materia de inseguridad alimentaria (categoría 3 sobre 5).

Aunque la cifra es ligeramente superior a la de octubre de 2025 (5,7 millones), ha descendido en estos meses el número de personas en situación de emergencia (nivel 4 de 5), de 1,9 a 1,8 millones.

La inseguridad alimentaria en el país se produce en un contexto de años de conflicto por la actividad de bandas armadas que controlan parte de Puerto Príncipe y otras zonas del país, sumado a la inestabilidad económica y la vulnerabilidad del país caribeño a huracanes y otros fenómenos meteorológicos extremos.

El conflicto ha desplazado a más de 1,4 millones de personas en Haití, de las que 300.000 viven en refugios temporales de la capital en condiciones de hacinamiento e insalubridad, recordó PMA.

La agencia también indicó que necesita unos 332 millones de dólares para mantener este año sus operaciones esenciales de asistencia en el país, donde planea atender a más de 2,7 millones de personas. EFE

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