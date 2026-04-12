Políticos colombianos rechazan las amenazas de muerte contra candidata Paloma Valencia

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Bogotá, 12 abr (EFE).- Políticos colombianos de diversos sectores rechazaron este domingo las amenazas de muerte contra la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, en pronunciamientos que pidieron garantías para el ejercicio electoral en medio de un clima de creciente tensión.

El candidato Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, condenó «toda forma de violencia política» y rechazó cualquier agresión contra candidatos, incluidos sus adversarios.

«Colombia merece un debate respetuoso y sin violencia», afirmó en X.

Este domingo circuló en redes sociales una imagen con estética fúnebre que simula la muerte de Valencia, así como la vandalización de una de sus sedes de campaña en Bucaramanga, hechos que han encendido las alarmas sobre la seguridad de los candidatos en Colombia.

Por su parte, el político Miguel Uribe, padre del candidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay y también aspirante a la Presidencia, aseguró conocer «esta violencia como nadie la conoce» y recordó los crímenes de su hijo y de su primera esposa, Diana Turbay, que murió en 1999 a manos de narcotraficantes al servicio del capo Pablo Escobar.

Al expresar su respaldo a Valencia, afirmó que las amenazas ya han cobrado vidas en el país y cuestionó la política de ‘paz total’ del Gobierno, al señalar que «es el permiso (…) para que los criminales asesinen y cometan crímenes con libertad».

En la misma línea, el candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella expresó su solidaridad con Valencia y arremetió contra quienes difundieron la amenaza: «Miserables cobardes: así nos quiere ver el régimen y sus socios del narcoterrorismo a quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad».

Reacciones del Gobierno

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó «de manera categórica» las amenazas contra la candidata y aseguró que se han brindado garantías de seguridad «especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos».

Asimismo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, condenó cualquier intimidación contra aspirantes presidenciales y aseguró que la Fuerza Pública está desplegada para proteger a los candidatos «sin distinción alguna», además de ofrecer recompensas por información que permita prevenir ataques.

A estos pronunciamientos se sumó el procurador general, Gregorio Eljach, quien rechazó los hechos y advirtió sobre la necesidad de reforzar la seguridad de los actores políticos en medio del proceso electoral.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las amenazas y los actos de hostigamiento contra la candidata e hizo un llamado a las autoridades a garantizar la protección de todos los aspirantes y a preservar un debate democrático libre de violencia.

Este episodio ocurre a pocas semanas de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo, en un contexto marcado por antecedentes recientes de violencia política que siguen pesando sobre el debate democrático en el país.

Según encuestas divulgadas esta semana, la contienda está liderada por Cepeda seguido por De la Espriella, mientras que Valencia se ubica en tercer lugar, consolidándose como una de las principales aspirantes. EFE

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