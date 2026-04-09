Policía bloquea marcha sindical que intenta llegar a sede de la Presidencia de Venezuela

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Caracas, 9 abr (EFE).- Un fuerte cerco de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela bloquea e intenta dispersar con gas pimienta el avance de cientos de trabajadores que marchan hacia el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, para exigir un aumento de salario, congelado desde 2022.

En su intento por llegar a Miraflores, los sindicalistas forzaron su paso entre los funcionarios policiales en al menos cinco ocasiones desde su punto de salida, en una céntrica plaza de Caracas, hasta llegar a un punto cercano a la sede del Parlamento, donde se encontraron con otro bloqueo policial reforzado que les impide seguir.

En este último punto, la PNB roció gas pimienta a los manifestantes que se mantienen en el lugar esperando poder llegar hasta la sede del Ejecutivo.

Además, la cantidad de funcionarios policiales ha ido en incremento al igual que la tensión con los trabajadores, lo que ha provocado forcejeos.

Además, en algunos momentos los cuerpos de seguridad golpearon con sus casos a los manifestantes.

El medio digital VPI TV denunció que tuvo que interrumpir su transmisión en vivo de la marcha porque su videógrafo fue agredido.

Según medios locales, en la avenida Universidad, también del centro de Caracas, lanzaron gases lacrimógenos.

Los sindicalistas tuvieron que sortear varios bloqueos desde su salida en Plaza Venezuela, desviando su marcha por calles aledañas a las vías principales al encontrarse con los bloqueos de la PNB.

Esto les permitió llegar hasta la avenida Urdaneta, donde se ubica el palacio de Miraflores, pero tuvieron que desviarse nuevamente hacia otra calle donde se encontraron con este piquete reforzado de la PNB.

Aurora, integrante de la Coalición Sindical, denunció a EFE que fue tumbada al suelo y golpeada por la PNB en este punto.

Por su parte, Hugo Bastardo dijo que su protesta es por un salario digno porque los trabajadores son humillados y maltratados.

«Venimos en paz, vinimos a decirle a Delcy que queremos que nos de un salario digno, un salario justo», añadió.

El salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El miércoles, Rodríguez anunció un incremento «responsable» del salario en Venezuela para el próximo 1 de mayo, sin precisar el monto de este ajuste y las condiciones. EFE

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