Policía británica no imputará a Bob Vylan por cánticos contra IDF israelíes en Glastonbury

2 minutos

Londres, 23 dic (EFE).- La Policía británica no imputará al dúo de rap Bob Vylan por sus cánticos de «muerte a las IDF» (Fuerzas de Defensa de Israel) durante su actuación en el festival de Glastonbury el 28 de junio, al considerar que no se alcanza el umbral penal mínimo para una acusación formal.

En un comunicado difundido este martes, la Policía del condado de Avon y Somerset (suroeste de Inglaterra) explicó que, tras revisar todas las pruebas y recabar asesoramiento jurídico, no existe «una perspectiva realista de condena», por lo que no se emprenderá ninguna acción penal.

Los agentes destacaron que el análisis tuvo en cuenta el contenido literal de las palabras, la intención de quien las pronunció, el contexto en que fueron escuchadas, la jurisprudencia aplicable y la libertad de expresión.

La investigación incluyó entrevistas a partes interesadas, consultas a otras fuerzas policiales, contactos con la comunidad judía y recabar información de cientos de asistentes al concierto, cuya emisión en directo motivó duras críticas contra la cadena pública británica BBC.

«La reacción generalizada de indignación demuestra que las palabras tienen consecuencias en el mundo real», afirmó en un comunicado la Policía, que recalcó que el elevado umbral para una condena penal «no minimiza las preocupaciones expresadas por amplios sectores de la sociedad», que lo vieron como un posible ataque antisemita.

El pasado septiembre, la unidad de quejas de la BBC determinó que la transmisión sin interrupción de esas palabras potencialmente ofensivas de Bob Vylan violó el código ético de la emisora pero, en cambio, no vulneró sus normas de imparcialidad ni contribuyó a la incitación de delitos. EFE

jm/psh