Policía de Ecuador detiene a tres integrantes de Los Lobos, dos de ellos menores de edad

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Quito, 26 may (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a tres presuntos integrantes de la banda criminal Los Lobos, entre ellos dos menores de edad, durante un operativo ejecutado en el municipio de Montalvo, en la provincia tropical de Los Ríos, informó este martes el ministro del Interior, John Reimberg.

Los arrestados fueron identificados como E.R.R.V., alias Cachete, de 15 años; F.J.V.F., alias Féder, de 16 años; y Carlos Enrique Vera León, alias Choclo, de 18 años, todos con antecedentes por tenencia de armas, según el ministro.

Durante el operativo, la Policía realizó un allanamiento en el que se incautó un arma de fuego tipo pistola, un cargador de 9 milímetros, 13 municiones del mismo calibre, tres dispositivos móviles y una motocicleta negra.

Ecuador afronta una escalada de violencia atribuida a la actividad del crimen organizado, que llevó al Gobierno a declarar en enero de 2024 el «conflicto armado interno» contra las bandas criminales, a las que pasó a denominar “terroristas”.

Los Lobos son una de las principales organizaciones criminales de Ecuador y una de las bandas incluidas por el Ejecutivo dentro de esa declaratoria, junto a otros grupos como Los Choneros o Los Tiguerones.

Pese a esa declaratoria, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, lo que le sitúa a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios. EFE

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