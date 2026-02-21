Policía de Ecuador incauta 1,2 toneladas de cocaína con destino a mercados internacionales

1 minuto

Quito, 21 feb (EFE).- La Policía de Ecuador incautó 1,2 toneladas de cocaína en la provincia costera de Los Ríos con destino a mercados internacionales, informó la institución en un comunicado.

La droga estaba camuflada entre cartones y era transportada en un camión.

Tras las pruebas técnicas correspondientes, se confirmó el decomiso de 1.250 paquetes del estupefaciente, valorados en unos 58 millones de dólares en el mercado internacional.

Según estimaciones policiales, el operativo representa pérdidas de aproximadamente 2,8 millones de dólares en el mercado nacional, 37,2 millones en el mercado estadounidense y 58 millones en el europeo.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

