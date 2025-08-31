Policía de Perú busca a responsables de amenazas a periodista que investiga minería ilegal

3 minutos

Lima, 31 ago (EFE).- La Policía Nacional del Perú está intentando localizar a los presuntos miembros de mafias de la minería ilegal que han amenazado de muerte al periodista Manuel Calloquispe, quien ha solicitado garantías para su vida y la de su familia en la región amazónica de Madre de Dios, según informó este domingo el ministerio del Interior.

El Comando Institucional de la Policía, desde un primer momento, ha desplegado un equipo especializado para garantizar la seguridad de Calloquispe y de sus familiares, a través de «un patrullaje permanente, visitas y contacto directo» con el comunicador, informó el ministerio en su cuenta de la red social X.

El viernes, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) presentaron el requerimiento de garantías para Calloquispe a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo.

En un comunicado, explicaron que, esta semana, Calloquispe recibió un audio a través de aplicación de mensajería instantánea WhatsApp en el que el interlocutor le dice “te voy a arrancar la cabeza”, “te voy a matar a tu hijo, a tu hermano”, “no me estés publicando de La Pampa, periodista”.

El reportero había publicado informaciones sobre el modo de operar de las mafias de la minería ilegal en La Pampa, una zona de la región amazónica de Madre de Dios deforestada por esta actividad ilegal extractiva de oro, entre ellas de la organización ‘Los Guardianes de La Trocha’.

El corresponsal de los medios Inforegión, el diario El Comercio y el canal Latina ya había sido amenazado de muerte en 2023 por más de 200 manifestantes que rodearon su casa en Madre de Dios.

El ministerio de Justicia informó, tras la solicitud de los gremios de prensa, que había iniciado las coordinaciones con la Policía Nacional en el marco de la activación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, según indicó en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X.

Debido a su trabajo de investigación, Calloquispe recibió el premio Fleischaker/Greene al Valiente Reportaje Internacional en 2024.

Las asociaciones de prensa agregaron que su labor ha sido fundamental para descubrir las operaciones de mafias de minería ilegal en la selva peruana y recordó que las amenazas contra periodistas han escalado este año, y que dos de ellas han terminado en «lamentables asesinatos», tras la muerte de Gastón Medina en la ciudad de Ica y la de Raúl Celis en la ciudad de Iquitos.EFE

mmr/rod