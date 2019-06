Switzerland pledges CHF125 million to UN refugee agency

Suiza destinará 125 millones de francos a ACNUR 07 de junio de 2019 - 16:30 El Gobierno suizo anunció este viernes una contribución de 125 millones de francos para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con sede en Ginebra, para el período 2019-2022. El apoyo plurianual debería permitir que el organismo responda rápidamente a los grandes desplazamientos de poblaciones, como en Bangladés en 2017, cuando más de 900 000 refugiados de Myanmar llegaron en pocos meses, señaló el Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) en un comunicado. El año pasado, más de 21 millones de personas se beneficiaron de los programas de asistencia y protección del ACNUR en todo el mundo. Un total de 8,5 millones de personas obtuvieron acceso al agua potable y 1,8 millones de niños refugiados pudieron asistir a la escuela primaria, añadió la dependencia. La colaboración de Suiza con el ACNUR es clave para la aplicación de su estrategia que vincula la cooperación internacional con los intereses nacionales en materia de migración. El año pasado, Suiza donó a la agencia 43 millones de francos, convirtiéndose en su decimocuarto mayor donador gubernamental. Además, 31 miembros del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria fueron adscritos al ACNUR para misiones de protección civil y de agua sobre el terreno. El gobierno suizo hace contribuciones financieras adicionales al ACNUR en función de crisis humanitarias repentinas o que se agravan. Desde 2011, la nación alpina ha asignado más de 42 millones de francos suizos para apoyar las actividades del ACNUR en favor de las víctimas de la crisis de Siria, incluida la ayuda a 5,6 millones de refugiados en los países vecinos y a 6,2 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, pero aún en Siria.