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¿Se benefició Suiza de la esclavitud sin tener colonias?

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¿Se benefició Suiza de la esclavitud sin tener colonias?
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Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

¿Puede la justicia exigir responsabilidades por los vínculos con la esclavitud siglos después? La Fiscalía Federal deberá analizar si existen motivos para investigar la posible complicidad de los antecesores de los cantones de Zúrich, Berna y Soleura en el sistema esclavista.

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