Polonia apunta a una motivación política tras el asesinato del caricaturista disidente ruso

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El primer ministro de Polonia aseguró el miércoles que el asesinato de un caricaturista disidente ruso esta semana en el este del país parece responder a una motivación política.

«Todo indica que se trata de un asesinato político», afirmó Donald Tusk. «Si fue ordenado por Rusia, entonces sería también una cuestión muy grave con una dimensión internacional», agregó.

Según las autoridades polacas, Robert Kuzovkov, de 44 años y conocido por su seudónimo Semion Skrepetski, fue tiroteado el lunes en Biała Podlaska, en el este de Polonia.

Un hombre no identificado le disparó tres veces con una pistola. Cuando cayó al suelo, el atacante se acercó y le disparó dos veces más.

El gobierno polaco afirma que había ofrecido ayuda al caricaturista, que la rechazó.

Las autoridades abrieron una investigación para encontrar al tirador. Dos bielorrusos fueron detenidos el lunes por su presunta relación con el caso, pero quedaron en libertad, afirmó la justicia.

El suceso podría reavivar las tensiones históricas entre Polonia y su vecina Rusia.

Skrepetski era conocido por sus caricaturas, a veces provocadoras, contra destacadas figuras políticas rusas como el presidente Vladimir Putin y el líder soviético Yósif Stalin, pero también el fallecido opositor Alexéi Navalni o el gobierno ucraniano.

Se instaló en Polonia en 2021, alegando que temía persecuciones políticas en Rusia.

Desde el exilio, participó en eventos de la oposición rusa, aunque también la criticaba en sus dibujos.

Varios opositores rusos en el extranjero fueron víctimas de ataques físicos o de envenenamientos, como el exagente del FSB Aleksandr Litvinenko que murió en Reino Unido en 2006 envenenado por polonio.

Rusia siempre ha negado estar implicada en esos ataques.

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