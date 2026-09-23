Polonia defiende en ONU querer evitar la guerra con Rusia pese a las amenazas del Kremlin

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Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, defendió este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que quiere evitar la guerra con Rusia a pesar de las amenazas del Kremlin, al que acusó de querer «desestabilizar a Europa».

«Nosotros no buscamos un enfrentamiento. Estamos fortaleciendo nuestras alianzas, desarrollando nuestros accesos y modernizando nuestro equipo, no para librar una guerra, sino para prevenirla», aseguró Nawrocki durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

El polaco dijo que durante muchos años Rusia ha intentado «de manera muy persistente» conquistar a un país vecino y desestabilizar a toda una región.

«Rusia está desestabilizando la situación en Europa a través de una agresión abierta, operaciones híbridas, actos subversivos y de sabotaje», aseveró.

Nawrocki acusó a Moscú de seguir teniendo una «visión neocolonialista e imperialista del mundo» con la que trata de imponer su voluntad sobre otras naciones.

«Polonia es muy consciente de las consecuencias del imperialismo y el colonialismo de Rusia. La historia nos ha enseñado que la libertad y la soberanía no se pueden defender por sí solas», declaró al respecto.

En este sentido, defendió su intención de «luchar contra la amenazas que plantean las políticas agresivas del Kremlin» desde el prisma de la defensa de «la libertad y la soberanía» y no el del enfrentamiento.

El presidente reivindicó su condición de miembro aliado de la OTAN, una organización cuyo acercamiento a las fronteras rusas ha sido históricamente rechazado por Moscú, que considera su expansión hacia el este una amenaza para su seguridad.

Nawrocki aplaudió también el acuerdo firmado entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia para fortalecer la seguridad en el Ártico, que entre otras cosas rechaza el establecimiento de bases militares de China y Rusia en la zona.

Por otro lado, el polaco, respaldado por el presidente de EE.UU, Donald Trump, celebró la invitación para que su país participe en la próxima reunión del G20, que organiza el mandatario estadounidense, y reivindico la necesiad de que se escuche al Este de Europa. EFE

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