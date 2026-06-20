Polonia detiene a un sospechoso tras asesinato de caricaturista disidente ruso

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Las autoridades polacas anunciaron este jueves el arresto de un hombre sospechoso de haber asesinado a un caricaturista disidente ruso, conocido por criticar al presidente Vladimir Putin y a otras figuras del gobierno.

«En las primeras horas de la mañana, la policía detuvo a una persona sospechosa del asesinato», declaró a los periodistas el ministro del Interior, Marcin Kierwinski.

El individuo, detenido cerca de Varsovia, es un hombre de 36 años que utilizaba un pasaporte georgiano, precisó Kierwinski.

Según explicó, tenía vínculos con el «crimen organizado a gran escala» y podría haber cometido delitos en Polonia en 2022.

El artista Semion Skrepetski, de 44 años y cuyo nombre real era Robert Kuzovkov, recibió tres disparos mortales a manos de un hombre no identificado el lunes en Biała Podlaska, en el este de Polonia, según informaron las autoridades.

Cuando cayó al suelo, el atacante se acercó y le disparó dos veces más.

Dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos el lunes por su presunta relación con el caso, pero quedaron en libertad.

El coordinador de los servicios especiales de Polonia, Tomasz Siemoniak, declaró en una conferencia de prensa que la participación en el asesinato de los servicios especiales rusos era «una hipótesis muy convincente», pero «debe estar respaldada por pruebas».

El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró el miércoles que este homicidio probablemente sea un «asesinato político».

«Si fue ordenado por Rusia, entonces sería también una cuestión muy grave con una dimensión internacional», agregó.

Siemoniak indicó que el gobierno polaco había ofrecido ayuda al caricaturista, pero este la rechazó.

Skrepetski era conocido por sus caricaturas, a veces provocadoras, contra destacadas figuras políticas rusas como Putin y el líder soviético Yósif Stalin, pero también el fallecido opositor Alexéi Navalni o el gobierno ucraniano.

Se instaló en Polonia en 2021, alegando que temía persecuciones políticas en Rusia.

Desde el exilio, participó en eventos de la oposición rusa, aunque también la criticaba en sus dibujos.

Varios opositores rusos en el extranjero fueron víctimas de ataques físicos o de envenenamientos, como el exagente del FSB Aleksandr Litvinenko que murió en Reino Unido en 2006 envenenado por polonio.

Rusia siempre ha negado estar implicada en esos ataques.

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