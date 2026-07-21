Polonia teme que Rusia use drones ucranianos incautados para ataques contra la OTAN

Compartir

2 minutos

Cracovia (Polonia), 21 jul (EFE).- El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, alertó este martes sobre el posible uso de drones ucranianos capturados por fuerzas rusas para realizar ataques contra miembros de la OTAN que podrían ser atribuidos a Ucrania.

Tras una reunión del Comité de Seguridad Nacional en Varsovia, el ministro aseguró que Moscú tiene en su poder «muchos drones» incautados a Ucrania y explicó que «Rusia podría utilizarlos de forma provocadora contra el flanco oriental de la OTAN, contra los países bálticos, Finlandia, Rumanía, e incluso contra Polonia».

Kosiniak-Kamysz reiteró que «la amenaza rusa es constante y muy alta», por lo que «es muy importante estar preparados por si ocurre algo de este tipo».

El ministro había indicado la víspera que «jamás» se puede «estar tranquilo» frente a la «escalada de tensión» que plantea Rusia y recordó que «la semana pasada, cazas polacos y suecos interceptaron tres aviones rusos sobre el mar Báltico».

Ante la eventualidad de un ataque ruso, el responsable de Defensa polaco dijo confiar «plenamente en la aplicación de los artículos 4 y 5 (de la OTAN), que implican el uso extremo de la fuerza y todos los medios por parte de todos los Estados miembros».

«Nosotros estamos obligados a hacerlo y esperamos que se cumplan estos compromisos con nosotros», añadió.

En septiembre de 2025, Polonia vivió una de las mayores violaciones de su espacio aéreo cuando al menos diecinueve drones rusos penetraron en su territorio durante una ofensiva masiva contra Ucrania.

Aquel incidente obligó al derribo de varios aparatos mediante el uso de fuerza directa por parte de cazas polacos y de la OTAN, además de provocar el cierre temporal de aeropuertos y restricciones de vuelo en el este del país. EFE

mag/smm/pcc