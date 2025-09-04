Portugal busca respuestas tras accidente de funicular que dejó 16 muertos en Lisboa

afp_tickers

4 minutos

Las autoridades portuguesas buscan este jueves determinar las causas del accidente de uno de los emblemáticos funiculares de Lisboa, que dejó al menos 16 muertos tras descarrilarse y chocar contra un edificio.

El accidente se produjo la tarde del miércoles cerca de la avenida de la Libertad. El famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con el Bairro Alto, se salió de la vía y se estrelló contra un inmueble.

«Seremos inflexibles en la investigación de las causas y responsabilidades de este accidente», declaró en una conferencia de prensa Pedro de Brito Boga, director de Carris, la empresa gestora del transporte público de la capital portuguesa.

Horas antes, el primer ministro Luis Montenegro prometió también que se «determinarán todas las responsabilidades».

Una testigo del accidente declaró a la cadena SIC que había visto el vehículo descender «a toda velocidad» y que este «chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón».

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban, entre una nube de humo, el vagón totalmente destrozado, que quedó volcado contra una pared en la empinada pendiente por la que circulaba a diario.

En un mensaje escrito en portugués y difundido este jueves, el papa León XVI transmitió sus «más sentidas condolencias» a las familias de los fallecidos e imploró por la «completa recuperación de los heridos».

La oficina del primer ministro portugués afirmó que los hechos han «causado dolor a las familias y consternación al país», y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó sus condolencias a las familias.

– «Una de las peores tragedias» –

El jueves a inicios de la tarde, el balance era de 16 muertos y cinco heridos graves, según el primer ministro, que lamentó «una de las peores tragedias» de la historia reciente de Portugal y decretó una jornada de luto nacional.

Entre los fallecidos identificados hay cinco portugueses, dos coreanos y un suizo, indicó la fiscalía, que trabaja en la identificación del resto de víctimas.

Los servicios de socorro detallaron también que una veintena de personas resultaron heridas, incluyendo un niño de 3 años, dos españoles, dos alemanes, una francesa, un italiano, un suizo, un canadiense, un surcoreano, un marroquí y un caboverdiano.

La justicia portuguesa anunció la apertura de una investigación sobre las causas del accidente.

Varios medios apuntaron a la posible rotura de un cable de seguridad, y se preguntaban por la calidad de los controles de mantenimiento que la empresa operadora subcontrataba a una sociedad externa.

Los otros tres funiculares de la capital fueron detenidos para verificar su seguridad, indicó la alcaldía.

– «Se respetó» el protocolo –

Este vehículo, con capacidad para unos cuarenta pasajeros, es un medio de transporte muy apreciado por los numerosos turistas que visitan la capital portuguesa.

El operador del transporte público de Lisboa afirmó que había cumplido con «todos los protocolos de mantenimiento».

«Se respetó todo escrupulosamente», declaró Pedro Bogas, director de Lisboa Carris, en el lugar del accidente, y añadió que una empresa externa ha realizado el mantenimiento de los funiculares durante los últimos 14 años.

Su revisión general se lleva a cabo cada cuatro años y la última se realizó en 2022, según Carris. El mantenimiento intermedio se hace cada dos años y se completó en 2024.

Antonio Javier, un turista español de 44 años, declaró a AFP que su familia se sintió «un poco aliviada» por no haber tomado el funicular debido a que la fila era demasiado larga.

Tanto los turistas como los residentes utilizan los funiculares de Lisboa para subir y bajar las empinadas colinas de la capital.

El vagón amarillo de forma cuadrada se considera un ícono de la ciudad y es una imagen habitual en los souvenirs de las tiendas de regalos de Lisboa.

Según la página web de los Monumentos Nacionales, fue construido por el ingeniero franco-portugués Raoul Mesnier du Ponsard e inaugurado en 1885. Fue electrificado en 1915.

bur-mdm/tsc/gmo/vgu/arm/avl/dbh/meb/mb