Portugal extradita a España a un nacional acusado de homicidio

1 minuto

Lisboa, 12 feb (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal extraditó este jueves a España a un hombre acusado de dos delitos de homicidio, uno consumado y otro en grado de tentativa, ocurridos el 3 de marzo de 2025 en Madrid.

El sospechoso fue detenido el pasado noviembre en suelo portugués, concretamente en el municipio de Entroncamento, y forma parte de un grupo de cuatro ciudadanos portugueses sobre los que pesan fuertes indicios de la comisión de dos delitos de homicidio, señaló la policía en un comunicado.

Los delitos se habrían cometido «en un contexto de extrema violencia, en el marco de negocios relacionados con el tráfico de estupefacientes», de los que resultó víctima mortal un ciudadano marroquí y gravemente herido un ciudadano español.

También recaen sobre ellos delitos de tráfico de estupefacientes, tenencia de armas prohibidas y daños con arma de fuego.

Las cuatro detenciones se produjeron tras una operación conjunta de la PJ con la Guardia Civil española.

Por el momento, las autoridades lusas no han confirmado si también extraditarán al resto de acusados. Hasta ahora, los cuatro detenidos permanecían en prisión preventiva. EFE

lmg/mgr