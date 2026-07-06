Portugal prorroga el estado de alerta en diez distritos por calor y riesgo de incendios

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Lisboa, 6 jul (EFE).- El Gobierno de Portugal prolongó hasta el jueves el estado de alerta en diez distritos del interior del país ante la persistencia de la ola de calor y las previsiones meteorológicas que siguen anunciando condiciones muy adversas para los próximos días, incrementando el riesgo de incendios.

Los distritos son Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora y Faro, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Para los próximos días se esperan temperaturas máximas superiores a los 35 °C, humedad inferior al 20 %, especialmente en el Algarve, en el interior y en el valle del Tajo, y viento a veces fuerte, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Esta prolongación del estado de alerta implica un aumento de las operaciones de vigilancia, control y patrullas disuasorias de conductas indebidas, así como la movilización permanente de los equipos de bomberos forestales, entre otros.

El Ejecutivo luso declaró el estado de alerta el pasado jueves ante el aumento del peligro de incendio y un día después, el viernes, activó el mecanismo europeo de protección civil, así como los mecanismos bilaterales con España y Marruecos, para combatir el incendio en Vouzela, centro del país, que ha quemado más de 13.000 hectáreas y que fue controlado el domingo. EFE

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