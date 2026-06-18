Portugal refuerza la vigilancia por alerta de incendios en zonas afectadas por tempestades

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Lisboa, 18 jun (EFE).- El Gobierno de Portugal anunció este jueves que reforzará la vigilancia aérea en los 26 municipios afectados por la tormenta Kristin a principios de año, en los que ha habido «un aumento muy significativo de la carga combustible existente sobre el terreno, lo que se traduce en un mayor riesgo de que se produzcan y propaguen incendios forestales».

En un comunicado conjunto, el Ministerio del Interior y el de Defensa explicaron que han acordado reforzar la vigilancia aérea en el área de actuación del Mando Integrado de Prevención y Operaciones (CIPO), en la zona central del país.

Ello se produce ante las previsiones del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera que apuntan a un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en los próximos días, con temperaturas elevadas, que podrían llegar a los 40ºC en algunas regiones, tiempo cálido y seco y el consiguiente aumento del riesgo de incendios forestales.

En este contexto, bajo la coordinación del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, se activará un Centro de Operaciones Permanente en la Base Aérea n.º 5 de Monte Real durante el periodo de alerta, que funcionará como base avanzada de apoyo al CIPO.

Además, se desplegarán medios aéreos de la Fuerza Aérea Portuguesa y de la Armada para aumentar la capacidad de cobertura de las zonas de mayor riesgo.

El ministro portugués del Interior, Luís Neves, aseguró este jueves que el Ejecutivo, liderado por el conservador Luís Montenegro, contempla tomar «medidas drásticas» para evitar incendios rurales frente al empeoramiento de las condiciones meteorológicas por calor previsto para los próximos días. EFE

lmg/acm