Portugal y Austria, nuevos miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU

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Naciones Unidas, 3 jun (EFE).- Portugal y Austria fueron elegidos este miércoles por la Asamblea General de la ONU para ocupar los dos asientos reservados a los países de Europa Occidental en el Consejo de Seguridad.

Las candidaturas de Portugal y Austria vencieron a la de Alemania, la otra candidata a ocupar uno de esos dos asientos como miembros no permanentes del Consejo.

Portugal obtuvo 134 apoyos para entrar en el órgano de la ONU y Austria 131 votos, mientras que Alemania recabó 104. EFE

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