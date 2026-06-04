Pospuesto por falta de acuerdo el nombramiento del alto representante para Bosnia

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Zagreb, 4 jun (EFE).- El nombramiento de un sucesor del alemán Christian Schmidt en el cargo de alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina ha quedado pospuesto por tiempo indeterminado al no lograrse un acuerdo en el Consejo para la Aplicación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés).

Así lo informó Schmidt en un en un vídeo publicado en la página internet de su oficina tras concluir este jueves sin resultados una sesión de dos días en Sarajevo del PIC, el órgano que, compuesto por representantes de 55 países y organizaciones internacionales, es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de Dayton (1995) que pusieron fin a la guerra de Bosnia.

“Las consultas continuarán y todos los participantes esperan que el candidato para ese cargo sea elegido por consenso en los próximos días, con el fin de que asuma la función hasta el 30 de junio”, dijo Schmidt, quien en mayo pasado anunció su dimisión.

Por otra parte, sí «se logró un consenso general sobre la importancia de la Oficina del alto representante», añadió.

Sin revelar qué candidatos están en juego, el diplomático alemán señaló que el PIC es consciente de la importancia de alcanzar un acuerdo para mantener sólida la institución del alto representante, especialmente de cara a los preparativos para las elecciones generales previstas para octubre de este año.

Esperan asimismo que el futuro sucesor de Schmidt logre impulsar las necesarias reformas para fortalecer la funcionalidad de las instituciones estatales.

Schmidt anunció su dimisión el pasado 10 de mayo tras cinco años en el cargo y en medio de un repunte de las tensiones secesionistas de la República Srpska, uno de los dos entes que componen el Estado de Bosnia-Herzegovina, cuyas autoridades, así como Rusia, exigen la eliminación de la figura del alto representante. EFE

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