Postergan en EEUU la sentencia al exjefe de inteligencia de Hugo Chávez

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La sentencia a Hugo Carvajal, jefe de la inteligencia militar venezolana durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, condenado en Nueva York por narcotráfico, fue aplazada el jueves por el tribunal que lleva el caso.

La audiencia en la que se dará a conocer la condena contra Carvajal se suspendió indefinidamente, según informó una fuente judicial a la AFP, sin especificar los motivos del aplazamiento.

Carvajal se declaró culpable en junio pasado de conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos, participación en narcoterrorismo en nombre de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y delitos relacionados con armas.

Los cargos en su contra se derivan del mismo caso en el que se procesa al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado en Caracas por Estados Unidos a principios de este año durante una espectacular operación militar.

Apodado «El Pollo», Carvajal, antiguo colaborador cercano de Hugo Chávez, fue marginado gradualmente del poder por su sucesor antes de convertirse en opositor al gobierno.

Tras refugiarse primero en la República Dominicana y luego en España, se sometió a varias cirugías estéticas para modificar su apariencia y usaba habitualmente bigotes, barbas y pelucas postizas.

Además, cambiaba de escondite cada tres meses y se aseguraba de no salir nunca en público.

Finalmente, fue encontrado, arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2023.

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