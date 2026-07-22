Potente temporal causa estragos en los Balcanes con un muerto y un meteotsunami en Croacia

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Skopie, 22 jul (EFE).- Vientos huracanados, granizo, inundaciones costeras y un inusual meteotsunami (brusca oscilación del nivel del mar) azotaron en las últimas horas los Balcanes, donde un potente temporal dejó un fallecido, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales antes de disiparse este miércoles.

En Kosovo, un hombre de 61 años falleció la noche del martes tras sufrir una caída debido a los fuertes vientos, lo que le provocó heridas mortales en la cabeza, informó a TV Klan Kosova el portavoz policial Valon Osmani.

Las rachas de viento huracanado también derribaron el minarete de una mezquita en la localidad de Temeqinë, en el centro del país.

La capital de Macedonia del Norte, Skopie, fue la ciudad más afectada por el temporal, que dejó al menos 15 heridos durante la noche del martes tras la caída de granizo, vientos de hasta 100 kilómetros por hora y provocar la caída de numerosos árboles.

El viento dañó las cubiertas del Hospital público de la ciudad, otro hospital municipal, varias escuelas de primaria y decenas de edificios residenciales.

Los servicios de emergencia atendieron más de 8.300 llamadas en apenas cuatro horas y un concierto de la cantante británica Joss Stone fue cancelado después de que el temporal destruyera parte del equipo técnico del recinto en el que se iba a celebrar.

La caída de cientos de árboles también causó daños en unos 200 vehículos.

En Croacia, la región de Dalmacia sufrió el impacto del mismo sistema tormentoso, con rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora en la costa adriática.

Un rayo provocó durante la noche un incendio forestal en las montañas próximas a la localidad costera de Makarska, que fue controlado rápidamente por los bomberos.

El temporal también provocó bruscas oscilaciones del nivel del mar, conocidas como meteotsunamis y denominadas localmente ‘sciga’, que inundaron los paseos marítimos de las islas de Vis, Losinj y Hvar, según informó el portal croata Index.

Un meteotsunami se produce por perturbaciones atmosféricas bruscas, generalmente debido tormentas muy potentes, que causan una elevación repentina del nivel del agua y da lugar a olas de mayor tamaño de lo habitual.

En Bosnia-Herzegovina se registraron árboles caídos y daños en tejados, mientras que un rayo mató a decenas de ovejas en una montaña cercana a Kupres.

Según medios locales, el suroeste del país fue la zona más afectada, con numerosos problemas en la red viaria debido a la caída de árboles, ramas y elementos de la infraestructura eléctrica.

En Albania, los fuertes vientos y las lluvias afectaron a las ciudades costeras de Vlora y Saranda, donde se registraron caídas de postes del tendido eléctrico y árboles, mientras que numerosas viviendas y empresas informaron de daños materiales.

Montenegro también registró daños por granizo y fuertes vientos en Pljevlja, Danilovgrad, Tuzi y la capital, Podgorica.

En esta última ciudad, el desprendimiento de la fachada de un edificio dañó varios vehículos estacionados y varios barrios quedaron sin suministro eléctrico.

En Serbia, el temporal golpeó con mayor intensidad el suroeste del país.

Granizos del tamaño de una nuez causaron importantes daños en viviendas y cultivos en varios municipios, mientras que las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora.

Tras varios días de calor intenso, con temperaturas de hasta 38 grados, una masa de aire más frío comenzó a afectar este miércoles a la región y provocará un descenso acusado de las temperaturas durante los próximos días.

Para el viernes se prevén nevadas y temperaturas de hasta un grado bajo cero en las cumbres más elevadas de Macedonia del Norte, entre los 2.500 y 2.700 metros de altitud. EFE

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