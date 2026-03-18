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Powell dice que la inflación que prevé la Fed en 2026 ya refleja la subida del crudo

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Washington, 18 mar (EFE).- El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, afirmó este miércoles que la ligera subida de precios que prevé la entidad para este año ya está reflejando el impacto de la subida del crudo derivada de la guerra contra Irán, pero que aún es temprano para saber el impacto concreto.

Powell indicó en rueda de prensa que las previsiones de la Fed, que para este año reflejan una subida de dos décimas hasta el 2,7 % para la inflación subyacente, «sin duda están vinculadas a los acontecimientos a los acontecimientos en Oriente Medio y al precio del petróleo». EFE

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