Powell dice que seguirá al frente de la Fed hasta que la investigación contra él concluya

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Washington, 18 mar (EFE).- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo este miércoles que no tiene intención de abandonar su puesto hasta que concluya la investigación contra él promovida por la Administración Trump y que está comprometido a seguir después de mayo si su sucesor no es confirmado entonces.

«No tengo intención de abandonar la junta de gobernadores de la Fed «hasta que la investigación esté bien y verdaderamente cerrada con transparencia y finalidad», afirmó Powell en su rueda de prensa al cierre de la que debería haber sido su penúltima reunión de Comité del Mercado Abierto (FOMC) sobre los tipos de interés.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación contra Powell por el sobrecoste en las reformas del edificio de la Fed en Washington, aunque Powell considera que las pesquisas están motivadas por los intentos del presidente Donald Trump de presionar al jefe de la Fed para que abandone su puesto y acceda a acelerar los recortes de los tipos de interés.

«Si mi sucesor no es confirmado a finales de mi mandato como presidente, seguiré en el puesto de manera pro tempore hasta que sea confirmado», aclaró Powell, cuyo mandato concluye en mayo.

Trump ha nominado al exgobernador Kevin Warsh, pero su audiencias de confirmación con el Senado todavía no han tenido lugar, por lo que la votación para su nombramiento podría retrasarse.

Powell también dijo que no ha decidido aún si seguirá como gobernador (que no como presidente) una vez que su mandato termine. EFE

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