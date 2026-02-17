Prótesis para perros, una segunda oportunidad para las mascotas en El Salvador

Sara Acosta

San Salvador, 17 feb (EFE).- La salvadoreña Marta de Ponce brinda una segunda oportunidad a perros y otras mascotas que necesitan una prótesis o una ortesis, con diseños únicos, especializados y a la medida que han tenido una buena aceptación y que dan esperanza.

Marta, con estudios de ortesis y prótesis humanas, y su esposo, son los impulsadores del emprendimiento Orth-vetgrace, que nació por la necesidad de su mascota Grace, de seis años, de usar ortesis en sus cuatro patas.

Con esta opción, los dueños de mascotas que han perdido alguna extremidad pueden evitar tener que recurrir a la eutanasia (ponerlas a dormir).

La encargada del emprendimiento compartió, en una entrevista con EFE, que «hace dos años su perra fue diagnosticada con artrosis e hiperlaxitud en sus patas, con lo que perdió el ángulo natural de sus patas porque sus tendones genéticamente no se desarrollaron bien y dejó de hacer las actividades normales, como caminar y saltar».

A raíz de la situación, «se tomó (Marta y su esposo) la decisión de especializarse en biomecánica anotomía y empezar a desarrollar aparatos ortopédicos para Grace, ya que acá en El Salvador no hay soluciones ortopédicas a medida, ni especializadas para ningún caso de ninguna mascota», comentó.

Nació así «la idea de darle una segunda oportunidad a las mascotas y mejorar su calidad de vida», dijo la dueña de Grace, que opinó que «ni El Salvador, ni en Centroamérica se cuenta con una especialización de ortopedia específica de mascota debido a que en Latinoamericana estamos un poco más atrás en cuento a la concientización de las mascotas y sus cuidados».

Confianza en el trabajo

Marta, una especialista en ortopedia de humanos, adecuó sus conocimientos al área de prótesis para perros y otras mascotas con asesoramiento de expertos de Estados Unidos.

Al requerir sus servicios, se solicita a las personas interesadas fotografías, vídeos, historial de patologías de la mascota y se realiza un análisis clínico en una veterinaria para conocer la condición.

Al obtener el aval del veterinario, Marta procede al diseño y la elaboración de la prótesis, que son fabricadas con materiales de alta gama y tienen garantía de un año.

«Nuestro objetivo es diseñar y darle el mejor aparato ortopédico», indicó e insistió que este servicio solo se brinda en México, Colombia y Estados Unidos.

Apuntó que, desde que los servicios se dieron a conocer a través de redes sociales, «cada mes hemos tenido un caso diferente», «en este tiempo hemos tenido demanda y (los clientes) nos brindan la confianza de hacer nuestro trabajo».

El caso de Pepito

Lorena Hernández tiene la esperanza que su perro Pepito, que actualmente es movilizado por su dueña en una carriola para bebé, camine con la ayuda de prótesis. A su mascota le apuntaron, cuando tenía nueves meses, las patas traseras debido a que sufría de una malformación.

Pepito recibió el aval del veterinario para usar prótesis, por lo que su dueña asegura que hará lo necesario para reunir los recursos económicos necesarios para que su perro «pueda caminar».

«Yo quiero verlo caminando. A él nunca lo he visto caminar», manifestó a EFE visiblemente emocionada.

Nemo se acostumbra a su prótesis

Nemo nació sin una pata y gracias a Marta ahora su movilidad cuenta con el apoyo de una prótesis.

Su dueña, Melisa Peña, comentó a EFE que en un principio su idea era conseguir la prótesis para Nemo en México, pero que al darse cuenta del servicio de Marta, optó por ella.

«En redes sociales me salió la publicada (de Orth-vetgrace). Escribí, comenzamos a hablar y nos reunimos para comenzar el proceso», relató.

Nemo lleva usando su prótesis aproximadamente tres meses y aún se está acostumbrado a ella, de acuerdo con Melisa.

«Ellos son super resilientes. Él siempre hizo todo para poder movilizarse pero la prótesis le da más estabilidad y él se ve que se apoya en ella. Se ha ido acostumbrando», añadió. EFE

