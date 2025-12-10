Precandidato colombiano Sergio Fajardo propone crear una Agencia Nacional Anticorrupción

Bogotá, 10 dic (EFE).- El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo presentó este miércoles una de las banderas de su campaña presidencial de 2026: la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción que dependa directamente de la Presidencia, con facultades para investigar, sancionar y recuperar recursos robados.

Fajardo, que buscará por tercera vez la jefatura del Estado, afirmó que Colombia pierde cada año miles de millones de pesos por prácticas corruptas que afectan servicios básicos como educación y salud.

«Los recursos públicos son sagrados», recalcó durante una rueda de prensa en Bogotá, donde explicó que su objetivo es «cerrar las brechas por donde se roba la plata» y garantizar que el uso de los fondos estatales sea transparente y vigilado por la ciudadanía.

Colombia no cuenta con una agencia anticorrupción, aunque sí tiene una Secretaría de Transparencia (dependiente de la Presidencia), así como entidades como la Procuraduría General (Ministerio Público), la Contraloría General y la Fiscalía, encargadas de disciplina, control fiscal e investigación penal.

Entre las motivaciones de su propuesta, Fajardo aludió a la serie de escándalos recientes que han empañado la credibilidad del Estado bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, de quien es férreo crítico.

Uno de ellos es el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), actualmente bajo investigación por supuestas irregularidades en contratos públicos que abarcan miles de dólares.

Fajardo, aspirante del partido Dignidad y Compromiso, que aparece en tercer lugar en las encuestas de intención de voto, también propuso prohibir que condenados por corrupción puedan volver a contratar con el Estado, impulsar auditorías ciudadanas a proyectos públicos y ofrecer mayor protección a quienes denuncien irregularidades.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el 31 de mayo de 2026, y la segunda, si es necesaria, el 21 de junio. EFE

