Preocupa al OIEA un incendio en subestación eléctrica cerca de planta nuclear ucraniana

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Viena, 23 may (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha expresado su «profunda preocupación» por un incendio en una subestación eléctrica de Ucrania que, causado por «actividades militares», ha obligado a desconectar parcialmente una planta nuclear en funcionamiento.

En un comunicado emitido en la noche del viernes al sábado, el OIEA —la agencia nuclear de la ONU— informa de que Ucrania le notificó que ayer, 22 de mayo, se desató un incendio en la subestación eléctrica de Dniprovska, de 750 kilovoltios (kV), «debido a actividades militares».

Como resultado, la central nuclear del Sur de Ucrania, también conocida como planta atómica de Pivdennoukrainsk, fue parcialmente desconectada de sus suministros de energía externa a solicitud del operador de la red, indica la nota.

A diferencia de la planta de Zaporiyia —la más grande de Europa con seis reactores, situada en el sureste de Ucrania y en parada fría sin generar energía desde que Rusia la ocupó a principios de marzo de 2022—, la central ‘Sur de Ucrania’, situada a unos 350 kilómetros al sur de Kiev, en el óblast (provincia) de Mikolaiv, se encontraba en funcionamiento.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, ha expresado su «profunda preocupación por el incidente» y recordado que este tipo de subestaciones, críticas para la seguridad nuclear, «nunca deben ser objetivo» de acciones bélicas.

Según el organismo internacional con sede en Viena, que no ha identificado la autoría del presunto ataque, los bomberos se desplegaron anoche en la subestación para sofocar el fuego.

«El OIEA continuará monitoreando la situación de cerca», concluye la nota. EFE

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