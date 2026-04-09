Presentan un pedido de remoción del alcalde de Guayaquil por ausencia del cargo

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Guayaquil (Ecuador), 8 abr (EFE).- La Alcaldía de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, recibió este miércoles un pedido de remoción por ausencia del cargo de su titular, Aquiles Alvarez, quien es uno de los principales opositores al presidente, Daniel Noboa, y está encarcelado desde febrero pasado por casos vinculados a la comercialización de combustibles, su negocio familiar.

La solicitud fue ingresada por David López, coordinador regional del Movimiento Renovación Total (RETO), uno de los partidos que apoyó la candidatura de Alvarez a la Municipalidad, quien pide que se convoque al Concejo Municipal «a fin de verificar si se ha configurado la causal legal de remoción por ausencia del cargo».

En el escrito, López señala que el pasado 26 de marzo venció una licencia sin sueldo que había pedido Alvarez y que no ha existido una nueva solicitud, por lo que el alcalde acumula varios días de ausencia injustificada.

Según la normativa vigente, ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada es una causal de remoción.

López dijo a EFE que esta situación «genera inseguridad jurídica, interrumpe la continuidad de obras y afecta la administración» de la ciudad. «No se trata de abandonar a nadie, se trata de garantizar que la ciudad tenga una autoridad que pueda ejercer plenamente sus funciones», añadió.

Ahora, una comisión de mesa deberá determinar si la denuncia de López cumple con los requisitos y emitir un informe con su recomendación, que será analizado por los concejales. Se necesitan los votos de las dos terceras partes de los integrantes del Concejo para aprobar la remoción.

El alcalde guayaquileño está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, a la que llegó después de ser detenido el 10 de febrero por un caso en el que se le imputa lavado de dinero y defraudación tributaria, denominado como ‘Goleada’.

El pasado jueves, un tribunal revocó esa orden de prisión, al considerar que los elementos expuestos hasta el momento por el Ministerio Público no eran «suficientes para establecer la existencia del delito» y tampoco la probabilidad de participación de los procesados.

Sin embargo, Alvarez permanece en prisión por una investigación por presunta comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, conocida como ‘Triple A’, y por otro caso en el que se lo señala por la supuesta manipulación del grillete electrónico que tenía puesto antes de ser encarcelado. EFE

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