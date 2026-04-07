Presidenta de México dice que comité de la ONU ignoró logros de su gobierno en DDHH

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La presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo el lunes que el comité sobre desaparición forzada de la ONU ignoró en un informe reciente los avances de los gobiernos mexicanos de izquierda, sin embargo, familiares de las víctimas siguen reclamando justicia.

La mandataria desestimó las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), según el cual en México persiste esta práctica criminal de «lesa humanidad».

Este comité, compuesto por expertos independientes, anunció la semana pasada una «medida excepcional» para pedir a la Asamblea General de la ONU que adopte una serie de acciones dirigidas a México.

María Guadalupe Camarena, una comerciante de 66 años y madre de cinco hijos desaparecidos, lamenta que el gobierno mexicano rechace el informe.

«Me parece muy mal lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que no hay desapariciones forzadas» en los gobiernos de izquierda. «Mis hijos son desaparecidos por parte de policías municipales», dice Camarena a la AFP, mientras muestra las fotografías de Lucero, José de Jesús, Tonatiuh, Ernesto y Oswaldo Javier.

– «Se los llevaron policías» –

La tragedia de esta madre comenzó en 2016, cuando su hija desapareció al intentar abandonar un trabajo de modelo en Jalisco, un estado del oeste del país azotado por la violencia del crimen organizado. Tres años después los otros cuatro hermanos también desaparecieron mientras viajaban por una carretera.

«Se los llevaron policías» del municipio de Ocotlán en diciembre del 2019, explica María Guadalupe. Es «muy triste» que los únicos dos uniformados encarcelados hayan sido ubicados por colectivos de familiares de desaparecidos y no por las autoridades.

Cuando fueron arrestados, estos policías trabajaban en otro municipio pese a tener órdenes de aprehensión, recordó Camarena.

Por su parte Marcela Romo, una abogada de 44 años que busca a una amiga desde 2024, dice que hay «una crisis humanitaria en México y sobre todo en Jalisco», conocido ya como «el epicentro de las desapariciones forzadas».

El comité informó el jueves que solicitará al pleno de Naciones Unidas que considere «adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada» que México requiere para buscar e investigar las desapariciones, así como los vínculos entre funcionarios y criminales.

Sheinbaum alegó el lunes que el reporte solo analizó casos de 2009 a 2017 y las conclusiones las «extrapolan hasta 2025».

– Escrutinio internacional –

Para que el caso llegue a la Asamblea General es necesario que el Estado mexicano acepte la colaboración, explicó a la AFP María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh.

La experta considera que también se trata de una fuerte presión internacional para las autoridades.

«Es un hecho inédito (…) algo que las familias de las personas desaparecidas han estado insistiendo» sobre la necesidad de «un escrutinio internacional de mayor envergadura», señala Aguilar.

El comité «es muy claro en decir que no hay una política federal de desaparición», pero también advierte que las desapariciones forzadas «se siguen cometiendo en México» por «policías locales, policías de investigación, autoridades municipales», entre otros, indica la directora del centro de derechos humanos.

Desde 2018, México es gobernado por el partido izquierdista Morena, que responsabiliza a presidencias anteriores de abusos de derechos humanos que se han denunciado en los últimos años.

Sin embargo, las desapariciones en el país se han mantenido durante los dos gobiernos de izquierda.

Las conclusiones del CED se conocieron una semana después de que el gobierno presentara un informe que contabiliza más de 130.000 desaparecidos en el país.

El número de personas reportadas como no localizadas se ha multiplicado desde hace dos décadas luego de que el gobierno federal lanzara un polémico operativo militar contra los cárteles de las drogas.

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