Presidente de Ecuador anuncia crédito con baja tasa de interés para mujeres emprendedoras

Quito, 5 feb (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves el lanzamiento del crédito Emprende Violeta, que estará dirigido a mujeres emprendedoras y que tendrá una tasa de interés del 9,8 %, «la más baja del país», según indicó en su cuenta de Instagram.

«Así como ustedes creen en mí, yo creo en ustedes», señaló Noboa en un video difundido en su cuenta oficial. «Creo en su capacidad, en su esfuerzo y en la intención que le ponen a cada negocio que emprenden», añadió.

El crédito, que se otorgará a través del banco público BanEcuador, tiene una reducción de la tasa de interés del 16 % al 9,8 %, no requerirá garante y contemplará montos que van desde 500 hasta 5.000 dólares, explicó el presidente.

Noboa afirmó además que ningún gobierno anterior había implementado una iniciativa similar.

Por su parte, BanEcuador indicó que el objetivo del programa es fortalecer el rol económico de las mujeres, reconocer su capacidad productiva y acompañarlas en el crecimiento de sus emprendimientos.

La entidad financiera precisó que el plazo de pago será de hasta 60 meses, con cuotas mensuales.

BanEcuador lanzó en 2025 el Crédito Violeta, en el marco del Día Internacional de la Mujer, por lo que el anuncio actual apunta a un relanzamiento de ese producto crediticio, que contemplaba préstamos de hasta 20.000 dólares, pero con una tasa efectiva anual del 16,08 %. EFE

