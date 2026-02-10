Presidente de Kirguistán disuelve la cúpula de servicios de seguridad y propone renovación

1 minuto

Moscú, 10 feb (EFE).- El presidente de Kirguistán, Sadir Zhapárov, disolvió este martes la cúpula del Comité Estatal de Seguridad Nacional (GKNB) y propuso candidaturas para su renovación.

«El presidente de la República de Kirguistán firmó un decreto que destituye a Kamchybek Tashíev de su cargo de vicepresidente del Gabinete de Ministros y presidente del Comité Estatal de Seguridad Nacional», reza el comunicado de la Presidencia kirguisa.

Zhapárov también destituyó al director del Centro de Coordinación de Ciberseguridad, Daniel Rysaliev; al director del Centro Antiterrorista, Elizar Smánov; y a Kurvanbek Avázov, los tres siendo también vicepresidentes del GKNB.

Al mismo tiempo destituyó al Secretario del Consejo de Seguridad de la República, Rustam Mamasadykov, a quien posteriormente nombró primer vicepresidente del GKNB.

Además, propuso la candidatura de Jumgalbek Shabdanbékov como presidente interino del GKNB, ante el Parlamento de la república centroasiática.

Según el secretario de prensa del presidente, Askat Alagózov, Zhapárov tomó la decisión «con el objetivo de prevenir una división de la sociedad, incluso entre las agencias gubernamentales y así fortalecer la unidad».EFE

