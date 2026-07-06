Presidente de Malaui indulta a 134 presos en un austero aniversario de su independencia

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Nairobi, 6 jul (EFE).- El presidente de Malaui, Arthur Peter Mutharika, indultó este lunes a 134 prisioneros como parte de las conmemoraciones del Día de la Independencia del país, que este año celebrará su 62º aniversario con “oraciones”, ya que el dinero destinado para el festivo fue redirigido hacia áreas económicas para reducir la pobreza.

“El indulto de los 134 prisioneros condenados por su excelencia el presidente del Estado es un acto de misericordia durante este feriado”, indicó un comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional de Malaui.

Entre los perdonados se encuentran personas que cumplieron la mitad de sus sentencias, ancianos, mujeres acompañadas de bebés lactantes y enfermos crónicos “que han demostrado una buena conducta mientras cumplían sus sentencias”.

En Malaui las amnistías son una costumbre constitucional e institucional de larga data en fechas patrias, aunque este año el gobierno canceló los eventos públicos masivos y desfiles militares como medida de austeridad fiscal.

“Ordeno que todos los recursos financieros públicos que estaban presupuestados para las celebraciones del Día de la Independencia se redirijan hacia áreas económicamente productivas para reducir la pobreza que se ha profundizado durante los últimos cinco años”, afirmó Mutharika en una carta publicada en sus redes sociales.

El mandatario instó a los ciudadanos a trabajar juntos para “hacer de Malaui un país económicamente independiente, con una riqueza compartida de manera equitativa”.

“A pesar de los vientos globales en contra a nivel natural, político y económico, la seguridad alimentaria sigue bajo control y la estabilidad macroeconómica se está arraigando de manera constante, sentando un terreno fértil para inversiones que generarán divisas, crearán empleos y harán crecer nuestra economía para el beneficio de todos”, cerró Mutharika.

Malaui es uno de los países más pobres del mundo y afronta una situación económica delicada con más del 70 % de la población viviendo con menos de 2,15 dólares diarios, según un informe del Banco Mundial en 2025.

Conocido bajo el dominio británico como el protectorado de Nyasalandia, Malaui se independizó del Reino Unido el 6 de julio de 1964 u se integró en la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth). Dos años más tarde, el Estado se transformó oficialmente en una república. EFE

aam/fpa