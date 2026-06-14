Presidente de Nigeria lamenta el asesinato de un general secuestrado por terroristas

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Nairobi, 14 jun (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, expresó este domingo su consternación por la muerte del general de división retirado Rabe Abubakar, que estaba secuestrado por terroristas en el estado de Katsina (norte), y advirtió de que su Gobierno no tendrá “piedad con quienes trafican con la sangre de los nigerianos”.

“La muerte del general Abubakar debe servir como un momento decisivo en nuestra lucha contra los terroristas e insurgentes: jamás negociaremos con ellos bajo ninguna circunstancia, sino que seguiremos tratándolos como los mayores enemigos de nuestra querida nación, a quienes jamás se les debe perdonar”, afirmó el mandatario en comunicado de Presidencia.

Abubakar, quien ocupó un cargo de alto perfil como portavoz militar entre 2015 y 2017, fue secuestrado junto con su esposa y su chofer, mientras se dirigía a una boda en el estado de Katsina el mes pasado.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría del secuestro, según reportan medios locales.

El documento también afirmó que el jefe de Estado no cederá a las exigencias de los terroristas de liberar a miembros que se encuentran detenidos por las fuerzas de seguridad nigerianas.

“Como dije el 12 de junio (Día del Democracia nigeriana): ‘bandidos, secuestradores y patrocinadores del terrorismo deben rendirse ahora o enfrentar todo el peso del Estado nigeriano”, recordó Tinubu

“Estas oportunidades de rendición no permanecerán abiertas para siempre. Y no se mostrará piedad a quienes trafican con la sangre de los nigerianos”, cerró.

Tanto el Gobierno como las fuerzas armadas de Nigeria rindieron homenaje al general de división y ofrecieron sus condolencias a su familia y antiguos compañeros.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

El Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM) reportó el 10 de junio pasado que, en coordinación con Nigeria, llevaron a cabo operaciones contra yihadistas en el noreste del país, donde fueron eliminados más de 200 terroristas, entre ellos al segundo al mando del Estado Islámico (EI), Abu-Bilal Al-Minuki. EFE

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