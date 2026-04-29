Presidente de Perú dice que «Alemania fue empujada a una guerra, en parte, por los judíos»

3 minutos

Lima, 29 abr (EFE).- El presidente de transición de Perú, José María Balcázar, afirmó que Alemania «fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos», una declaración que generó el rechazo y la protesta de los integrantes de la comunidad judeoperuana, que lo acusaron de promover teorías antisemitas y exigió prontas disculpas.

Durante un discurso que ofreció este martes en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) por los 138 años de esta institución, el gobernante mencionó el libro ‘Los enemigos del comercio’, del español Antonio Escohotado, para enumerar una serie de momentos históricos sobre el desarrollo del comercio.

En ese sentido, afirmó que hay que saber «cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional» y añadió que también se debe recordar «qué papel tuvieron los judíos en el comercio internacional y nacional en Alemania».

«Cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos», sostuvo ante el auditorio antes de agregar que esto sucedió «porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura».

«Todos esos detalles también históricos es necesario recordar a través de Escohotado mientras nos preparemos mejor y reconozcamos cuál ha sido la historia y la viacrucis que han pasado los hermanos que se dedican al comercio», sostuvo.

Las declaraciones del gobernante pasaron desapercibidas en un primer momento, pero este miércoles comenzaron a ser replicadas por medios locales, en medio de las primeras reacciones de miembros de la comunidad peruano-judía, como el abogado y analista político Jeffrey Radzinsky, quien las rechazó en la red social X.

«Como peruano y judío, mi crítica a los comentarios del presidente Balcázar. Sus prejuicios y mentiras refuerzan estereotipos antisemitas», denunció.

Posteriormente, la Asociación Judía del Perú (AJP) emitió un pronunciamiento en el que mostró su «estupor» ante las expresiones del gobernante y sostuvo que «es increíble que en pleno siglo XXI argumentos que son dignos de oscuros tiempos medievales sean usados para culpar a las víctimas de su propio holocausto».

Tras repudiar «estas lamentables expresiones», la asociación enfatizó que espera «una pronta disculpa pública de quien nos representa a todos los peruanos».

Balcázar es un abogado, exmagistrado y actual congresista que asumió la presidencia interina de Perú en febrero pasado en reemplazo del legislador derechista José Jerí, quien a su vez había sido designado por el Congreso en octubre de 2025 para sustituir a la destituida gobernante izquierdista Dina Boluarte (2022-2025).

El político, de 83 años, ha tenido polémicas posturas y declaraciones, entre ellas su rechazo a votar a favor de prohibir los matrimonios con menores de edad en el país, una posición que reafirmó una vez proclamado gobernante.

Balcázar también ha recibido una serie de imputaciones antes de ser jefe de Estado, que llegaron a comprender hasta trece delitos distintos como prevaricación, fraude y estafa, que él asegura que fueron producto de difamaciones y «leyendas negras» y que además, aseguró que ya fueron archivadas. EFE

dub/fgg/seo

(video)