Presidente de Perú niega irregularidad por reunión fuera de registro con empresario chino

Lima, 12 ene (EFE).- El presidente de transición de Perú, José Jerí, admitió este lunes que sostuvo una reunión con un empresario chino en un restaurante de Lima, al que acudió cubierto con una capucha, tal como reveló el domingo un programa de televisión local, pero negó que en ese encuentro se haya presentado alguna irregularidad.

Jerí señaló que fue a comer a un chifa (restaurante de comida china-peruana) donde conversó con el dueño del local, un ciudadano chino identificado como Zhihua Yang, sobre su participación en el Día de la Amistad Peruano China, que se celebrará el próximo 1 de febrero.

Según la información, el empresario es gerente de una hidroeléctrica, una empresa de construcción y una importadora de productos chinos que tienen como domicilio fiscal el mismo lugar en el que funciona el chifa donde se produjo la reunión.

«Es cierto que, con antecedentes de años anteriores, (esta reunión) se puede entender de una manera incorrecta y admito ello, pero no es así. Hay ciertas sombras pasadas que se podrían querer comparar con mi accionar, eso está totalmente descartado», declaró el gobernante.

Agregó que su «dinámica y forma de ser» lo llevan a «interactuar» con la ciudadanía y a salir de sus oficinas «de madrugada, de día, de noche», según lo que su «instinto» le indique.

El mandatario pidió, sin embargo, que se «tenga la plena tranquilidad y seguridad de que esas sombras del pasado no están vinculadas» con él, pero admitió que debe modificar algunos detalles de sus salidas.

«Tengo que aprender a aplicar lo que digo: no hagas cosas buenas que parezcan malas, es un aprendizaje personal que tengo que procesar también, porque es importante generar tranquilidad; yo no puedo ser un agente de intranquilidad hacia la población y hacia las autoridades», reconoció.

Este domingo, el programa periodístico Punto Final, de la cadena televisiva local Latina, mostró imágenes en las que se ve a Jerí entrando de noche a un chifa ubicado en el distrito limeño de San Borja, tras llegar a bordo de un vehículo oficial y cubierto con una capucha blanca.

La Presidencia informó al programa que la visita ocurrió el pasado 26 de diciembre y que el gobernante se reunió con el empresario Yang, al que supuestamente conoce desde hace tiempo, para conversar sobre la celebración del Día de la Amistad Perú y China.

Sin embargo, Jerí ratificó que no va a dejar de realizar actividades personales, porque, según dijo, acostumbra hacer compras en centros comerciales, tiendas y en «la esquina», en ocasiones con gorras o con lentes. «Eso es de público conocimiento», remarcó.

Punto Final señaló que este encuentro no se registró en la lista oficial de actividades del mandatario y que Presidencia argumentó que Jerí usó una capucha para evitar que le tomen muchas fotografías. EFE

