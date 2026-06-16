Presidente de Portugal defiende actuar con «honestidad» ante «ruptura» del orden mundial

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Lisboa, 16 jun (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, alertó este martes en un acto en Lisboa de que existe «una ruptura» en las relaciones de poder en el mundo, pero hay todavía la posibilidad de elegir actuar en base a valores como la «honestidad».

El mandatario hizo estas declaraciones durante la sesión de apertura de The Lisbon Conference, en la que defendió la «honestidad», ligada a la defensa de valores como la dignidad humana, como el pilar que sostenga a Portugal y Europa, que son «menos poderosos», para defender su lugar en el mundo frente a las «superpotencias» y en un momento en el que está imperando la fuerza por encima de las reglas.

«En las relaciones de poder, estamos ante una ruptura, pero en los valores la elección es nuestra», recalcó Seguro.

Defendió además que «el poder de los menos poderosos comienza con la honestidad, y es precisamente aquí donde Portugal y Europa se tienen que situar».

Y añadió: «No somos una superpotencia, pero asumimos algo que ninguna de las potencias del conflicto representan plenamente, un modelo en el que el poder está sometido al derecho, tiene contrapoderes».

En esa línea, debe abogarse por la protección de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la soberanía e integridad territorial y la solidaridad.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que Europa mantenga su autonomía estratégica y tecnológica, impulsada por una defensa común, una colaboración institucional «sólida», recursos adecuados y consensos.

Esto en un momento en el que Europa debe liderar «las grandes transformaciones digitales», apostando por las relaciones transatlánticas desde la reciprocidad, renovando el trato con Estados Unidos, pero también impulsando las relaciones con otros países y regiones, como Canadá, América Latina y África.

Durante esta conferencia está prevista la participación de figuras como el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, y la exprimera ministra británica, Theresa May. EFE

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