Presidente del Senado español califica de «ruido» la polémica sobre las palabras del rey

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Santiago de Chile, 23 mar (EFE).- El presidente del Senado español, Pedro Rollán, calificó este lunes de «ruido» la polémica surgida por las palabras del rey de España, Felipe VI, en las que admitía los abusos cometidos durante la conquista española de América y propuso enfocarse en «mirar hacia el futuro».

«Pues yo creo que es ruido, porque es señalar una identidad nacional de hoy con lo que acontecía cinco siglos atrás. Es difícilmente equiparable o comparable», dijo Rollán a EFE en Santiago de Chile en el inicio de un viaje oficial a Chile y Paraguay para impulsar el Foro Parlamentario Iberoamericano, que tendrá lugar en octubre y será la antesala de la Cumbre de jefes de Estado y de jefes de Gobierno en noviembre en Madrid.

«Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro, forzar un presente sólido, que para eso estamos aquí, para respetar a cada país, para trabajar con cada nación, para luchar por esos pueblos en los que no solamente compartimos lenguas, sino que compartimos principios y que compartimos valores», afirmó.

A este respecto, el presidente del Senado español indicó que «lo que corresponde ahora es trabajar desde el presente para que nuestras futuras generaciones se sientan orgullosos de lo que estamos haciendo en el siglo que nos toca vivir, en el siglo XXI».

Las declaraciones del rey Felipe VI despertaron aplausos en el continente, en especial de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y duras críticas por parte de responsables de la derecha y la ultraderecha española. EFE

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