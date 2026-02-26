Presidente del Senado español insta en Panamá a hacer de Iberoamérica una «voz respetada»

Ciudad de Panamá, 26 feb (EFE).- El presidente del Senado de España, Pedro Rollán, instó este jueves ante la Asamblea de Panamá (Parlamento) a hacer de Iberoamérica «una voz tan firme como respetada», a la vez que hizo un llamamiento a la unidad estratégica de esa región ante el «nuevo orden geopolítico».

«Sigamos construyendo puentes entre naciones, fortaleciendo nuestra comunidad, haciendo de Iberoamérica una voz tan firme como respetada», concluyó Rollán su intervención en el órgano legislativo panameño, tras mantener una reunión con un grupo reducido de diputados del país centroamericano.

Rollán, del conservador Partido Popular (PP), sostuvo que ante el nuevo orden geopolítico internacional que se está «redefiniendo», las alianzas sólidas y las relaciones estratégicas ya no son una opción, sino «una imperiosa necesidad».

«La Unión Europea e Hispanoamérica conformamos un espacio de libertad, democracia y progreso económico que aspira legítimamente a desempeñar un rol protagonista en el mundo. Este espacio común debe convertirse en una potencia mundial capaz de marcar el rumbo ante los grandes acontecimientos internacionales», agregó.

El presidente del Senado repasó durante su discurso las relaciones bilaterales, sociales, culturales e históricas entre España y Panamá. Además, sostuvo que esa «intensa y fructífera relación entre Panamá y España debe servir de base para fortalecer los vínculos entre la Unión Europea y toda Hispanoamérica en los próximos años».

Reunión con parlamentarios panameños

Rollán se encuentra en Panamá para realizar la invitación formal de cara al Foro Parlamentario Iberoamericano, cuya presidencia ha asumido las Cortes Generales de España, y que se celebrará el segundo semestre de 2026, con carácter previo a la XXX Cumbre Iberoamericana, que albergará Madrid en noviembre.

Previo a su intervención en el Parlamento panameño, el presidente del Senado, acompañado de parte de su comitiva y del embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios, mantuvo una reunión con diputados panameños de diferentes partidos.

«O la comunidad Iberoamericana da un paso al frente (…) o tendremos que ser meros espectadores y asumir el rol que otras naciones quieren para nosotros. Prefiero estar del lado de la Comunidad Europea, ser dueños de nuestro presente y dar los primeros pasos hacia un futuro prometedor», declaró Rollán a EFE.

El presidente del Parlamento panameño, Jorge Herrera, por su parte comentó a EFE que durante ese encuentro hubo un «intercambio de ideas» que ayudan «a reforzar la capacidad de iniciativas legislativas en ambos países». EFE

