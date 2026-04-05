Presidente libanés defiende negociar con Israel para evitar una nueva Gaza en sur del país

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El Cairo, 5 abr (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó este domingo que su Gobierno continúa los contactos para abrir negociación con Israel con el fin de frenar la guerra «sin sentido» de ese país en el Líbano, y evitar que «haga en el sur libanés lo que ha hecho en (la franja palestina de) Gaza».

En una rueda de prensa en Beirut, Aoun advirtió contra los intentos de arrastrar al Líbano a una guerra civil – lo que consideró como «sueños» e «ilusiones»- o a la «guerra en la región», iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Nuestro pueblo ya está cansado de las guerras (…) estamos en contacto con los países amigos para que intervengan y se ponga fin a esta locura que está haciendo Israel que es cierto que quiere hacer en el sur del Líbano lo que ha hecho en Gaza», dijo Aoun.

Subrayó, no obstante, que «la otra parte no ha respondido aún» a la petición de Beirut de dialogar para poner fin a la guerra israelí en el Líbano, iniciada el 2 de marzo, dos días después de la guerra de Irán.

Criticó, al mismo tiempo, a «algunos» en el Líbano que se oponen a la negociación para frenar la guerra, e insistió en que «la diplomacia no es rendición».

Aludía al grupo libanés chií Hizbulá, que entró en la guerra lanzando cohetes contra Israel en apoyo a Irán y se opone al diálogo para detener el conflicto al considerar que el Ejército israelí ocupa localidades en el sur libanés.

Aoun recordó que en el Líbano «ya hay más de 400 mártires y 4.000 heridos, además de la destrucción de miles de viviendas y más de un millón y doscientos mil desplazados», y se preguntó: «en esta situación ¿vamos a la negociación o a la guerra?».

«La negociación no es rendición (…) Gaza fue destruida y más de 70.000 murieron y al final fueron a la mesa de negociación. Ahora nosotros nos sentamos y negociamos para frenar estas tragedias que el Líbano está sufriendo (en lugar de) esperar a que la situación empeore aún más antes de negociar», añadió.

Respecto a la situación interna, el jefe del Estado libanés volvió a alertar de que «la mano que se extienda contra la paz civil será cortada», y a calificar como «ilusiones» las posibilidad de una guerra civil en el Líbano.

El nuevo conflicto entre Israel y Hizbulá ha vuelto a disparar el temor a un estallido de violencia interna, después de que un ataque unilateral de la formación chií desatara la intensa campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano y el comienzo de una invasión.

Como represalia, el Gobierno libanés ilegalizó a comienzos de mes las actividades armadas de Hizbulá y prometió completar su desarme, un asunto que ya había creado rencillas entre ambas partes desde el verano pasado. EFE

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