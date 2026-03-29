Presidente luso condena «injustificado» bloqueo de Israel al patriarca latino en Jerusalén

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Lisboa, 29 mar (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, transmitió este domingo su «firme desaprobación» ante la «injustificada» decisión de la Policía de Israel de impedir al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, y alertó de que afecta al derecho a la libertad religiosa.

En un comunicado, la Presidencia de la República lusa recalcó que se trata de una situación «sin precedentes en siglos recientes» y afecta tanto a la comunidad cristiana como al «principio universal de la libertad religiosa, pilar esencial de las sociedades democráticas y consagrado derecho internacional».

«El Presidente de la República expresa su firme desaprobación de este impedimento, que considera injustificado y contrario a los compromisos internacionales en materia de protección de la libertad religiosa», señala la nota, en la que indicó que Portugal acompaña «con atención la situación en Jerusalén».

Asimismo, apeló al respeto «integral» de los derechos de las comunidades religiosas y «a la preservación del acceso libre y seguro a los lugares santos, que pertenecen al patrimonio de la humanidad».

Defendió además que la libre práctica del culto debe ser respetada por las autoridades «bajo cualquier circunstancia».

«En este momento particularmente sensible, el Presidente de la República destaca la importancia del diálogo, de la contención y del respeto mutuo como caminos indispensables para la paz, la estabilidad y la dignidad humana en la región», concluye el comunicado.

Ante las numerosas reacciones de condena suscitadas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por presuntos motivos de seguridad como consecuencia de la guerra de Irán la prohibición al patriarca. EFE

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