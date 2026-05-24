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Presos comunes toman una cárcel de Venezuela y se reportan heridos, según una ONG

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Caracas, 24 may (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este domingo que los presos comunes del Internado Judicial de Barinas (oeste) tomaron las instalaciones de la cárcel en protesta por malos tratos de funcionarios, y reportó «algunos heridos» por supuestos disparos contra los detenidos.

«Los internos aseguran que estaban manifestando pacíficamente, cuando el personal de custodia acompañado por el nuevo director supuestamente disparó en contra de los privados de libertad y hay algunos heridos», dijo la ONG en un mensaje en X. EFE

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