Presunto asesino en serie de las playas de Nueva York se declara culpable (medios)

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Un estadounidense acusado de haber asesinado y descuartizado a siete mujeres, y de haber dispersado luego sus restos en una exclusiva zona costera cercana a Nueva York, decidió finalmente declararse culpable este miércoles, según informaron medios locales.

Rex Heuermann, de 62 años, se declaró culpable ante el tribunal del condado de Suffolk del secuestro, la tortura y el asesinato de siete mujeres en Long Island entre 1993 y 2010, y ahora se enfrenta a una pena de cadena perpetua, según el canal local PIX11.

También reconoció ser el autor de un octavo asesinato, por el que no había sido imputado, según este medio y el New York Times.

Heuermann, un padre de familia y arquitecto neoyorquino que nunca había sido objeto de sospecha hasta su arresto en julio de 2023, se había declarado en diciembre no culpable de estos crímenes, lo que hacía prever un largo juicio para las familias de las víctimas.

En total, los restos de once cuerpos humanos —nueve mujeres, un hombre y una niña— fueron hallados entre 2010 y 2011 a lo largo de las playas de Gilgo Beach, a unos 76 kilómetros por carretera del centro de la ciudad de Nueva York, en matorrales de zarzas situados entre la arena y la ruta, entre las dunas.

Estos hallazgos aterrorizaron a la población local y pusieron en jaque a la justicia durante años.

El caso de Gilgo Beach desconcertó a la policía durante años, ya que los cuerpos de las víctimas, la mayoría de ellas trabajadoras sexuales, aparecían a lo largo del mismo tramo aislado de playa, pero no se identificaba a ningún sospechoso.

La investigación se enfocó en este arquitecto en 2022 después de descubrirse que un vehículo en el que se había visto a una víctima en el momento de su desaparición estaba registrado a su nombre.

A partir de ahí, los investigadores hallaron pruebas de ADN obtenidas de una caja de pizza tirada a la basura y de telefonía contra Heuermann.

Parte de esas pruebas se encontraron en la casa familiar en Massapequa Park, muy cerca de las playas donde estaban los cuerpos.

Heuermann también realizó cientos de búsquedas en internet sobre la investigación de los asesinatos, con preguntas como: «¿Por qué no han atrapado al asesino en serie de Long Island?»

Los investigadores, que intentan vincular a Heuermann con todos los cuerpos hallados, también extrajeron de sus computadoras archivos que, según ellos, catalogaban meticulosamente sus asesinatos.

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