Presunto caso de abuso de menor en Bogotá fue «malentendido» y estadounidense está libre

Compartir

3 minutos

Bogotá, 16 jun (EFE).- El presunto abuso sexual de un menor de edad en un balcón de Bogotá fue un «malentendido» y el ciudadano estadounidense que había sido detenido por este caso ya fue dejado en libertad, informaron este martes fuentes oficiales.

«Frente a lo ocurrido en un apartamento en Bogotá, las autoridades avanzaron en las verificaciones, permitiendo esclarecer la situación inicialmente reportada por la ciudadanía. En este caso, prevaleció el debido proceso frente a la confusión inicial y (…) se trató de un malentendido», afirmó el Ministerio de Justicia en X.

Esa cartera detalló que «los menores de edad se encuentran a salvo y que, ante alertas ciudadanas, las autoridades actuaron y lograron verificar con rigor los hechos».

El hombre fue detenido el domingo luego de que personas que pasaban frente al edificio alertaran a la Policía de que presuntamente estaba abusando de un menor en el balcón de un apartamento, frente a todo el mundo, lo que hizo que una multitud se aglomerara en el lugar para defender al niño mientras llegaban las autoridades.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que todo el mundo se apresuró «a juzgar una situación que necesitaba más información y contexto, pero se explica por la sensibilidad que despierta situaciones donde puede estar comprometida la integridad de menores».

«Todos tenemos que hacer un mea culpa por dejarnos llevar por la indignación fácil y la información no verificada. Si bien cuando hay menores es necesario reforzar las alertas, la prudencia y la cautela siempre deben estar presentes», añadió Cuervo en X.

En el apartamento donde ocurrió la escena había otros dos niños, quienes están en proceso de adopción junto al otro menor por parte del hombre y su pareja, según la Procuraduría (Ministerio Público).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que el hombre «solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) a través de una tercerización privada para las adopciones».

En ese sentido, el ministro de Justicia afirmo que «la mejor forma de reparar el daño es permitir que el proceso de adopción llegue a buen término».

La directora del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó en una entrevista con la emisora Blu Radio que «la mayor afectación» por lo ocurrido «ha sido la ruptura del proceso y del vínculo con la familia».

«Es complejo que le gritaran esas cosas a la mamá. La niña, en particular, es quien más nos preocupa porque empezó a defender ese escenario de su familia», señaló Cáceres.

El proceso está «congelado», pero la funcionaria señaló que hay «un vínculo emocional que existe» porque «los niños ya les dicen papás» a los estadounidenses.

«Vamos a ser lo más ágiles posibles en el marco de la revisión para retomar el proceso por el bienestar de ellos», añadió Cáceres.

Hasta el 21 de abril pasado, Colombia había inadmitido a más de 60 ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar como turistas pero que provocaron sospechas de posibles fines de explotación sexual, en medio de un aumento de estos casos.

La cifra supera la mitad de las 110 inadmisiones registradas en todo 2025, lo que, según indicó entonces Migración Colombia, evidencia una «tendencia preocupante» a nivel nacional. EFE

jga/nav/eav