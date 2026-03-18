Primer grupo del convoy Nuestra América entrega donativos en hospitales de La Habana

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La Habana, 18 mar (EFE).- Integrantes del Convoy Nuestra América, una iniciativa que promueve el apoyo con ayuda humanitaria a Cuba frente a las presiones económicas y el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., donaron este miércoles medicamentos y material sanitario a varios hospitales de La Habana.

Este primer grupo del convoy, que reúne a delegados de 19 países de Europa, representantes de asociaciones, movimientos políticos, sindicatos y cuatro eurodiputados, llegó la víspera a La Habana con un cargamento de cinco toneladas de insumos y medicamentos, más paneles solares y sistemas fotovoltaicos, valorado en medio millón de euros (equivalentes a 573.000 dólares).

El cargamento constituye una cooperación del Convoy Europeo Deja a Cuba Respirar, al cual contribuyeron grupos de solidaridad, así como organizaciones sociales, sindicales y políticas de Italia, Suiza, Inglaterra, Austria, Irlanda, Bélgica, Portugal, Francia, Grecia, Argelia, Islandia, Escocia y España.

En su primera jornada de actividades, esta avanzada visitó el hospital habanero Hermanos Ameijeiras, donde entregaron una parte de los suministros destinados a cuatro hospitales de la capital cubana enviados desde las ciudades italianas de Roma y Milán.

El Convoy Nuestra América es impulsado por la Internacional Progresista (IP), un movimiento global que defiende la justicia social, la democracia, la sostenibilidad ecológica y la paz, con apoyo como la activista sueca Greta Thunberg, conocida por sus demandas a líderes internacionales en favor de medidas inmediatas para mitigar los efectos del cambio climático.

Sus organizadores han informado que trasladarán más de veinte toneladas de ayuda para Cuba por aire, mar y tierra desde distintas partes del mundo, con el fin de romper el cerco económico, comercial y financiero estadounidense que intenta asfixiar a la población de la isla.

En esta jornada, también llegaron a La Habana más de 40 activistas de Estados Unidos participantes en el convoy internacional que intercambiarán con comunidades cubanas y donarán material sanitario a hospitales de la isla.

En las próximas horas se espera el arribo a La Habana de veinte chilenos que traen en sus maletas más de 600 kilos de medicamentos, insumos clínicos, leche y material escolar.

Este grupo lo integran parlamentarios, miembros de partidos políticos y de organizaciones sociales, graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, sindicalistas y representantes de otros sectores.

Está previsto que el próximo 21 de marzo se sumen otros activistas que viajarán por vía marítima desde México con donativos de «comida, medicinas y suministros esenciales» para la isla.

Greta Thunberg, líderes de izquierda como el británico Jeremy Corbyn, el español Pablo Iglesias, la colombiana Clara López, y el co-coordinador general de la Internacional Progresista, David Adler, figuran entre las decenas de legisladores, sindicalistas, políticos y activistas que se esperan este fin de semana en Cuba.

Esta iniciativa está inspirada en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria.

Su misión se desarrolla en un contexto de dificultades económicas en Cuba y de prolongadas tensiones en las relaciones entre el país y Estados Unidos.

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde inicios de año por el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha ocasionado una parada casi total de su economía. EFE

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