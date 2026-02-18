Primer ministro de Catar y Delcy Rodríguez apuestan por relación estratégica tras reunión

Caracas, 18 feb (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión privada este miércoles con el primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas para fortalecer una relación «sólida y estratégica».

El primer ministro de Catar fue recibido con honores por el canciller venezolano, Yván Gil, quien también participó en el encuentro que fue de carácter privado.

La mandataria encargada dijo en sus redes sociales que recibió al funcionario catarí «con el objetivo de seguir profundizando» la relación entre sus países.

Señaló que, durante la reunión, revisaron «un mapa de cooperación integral» y reafirmaron su «voluntad de avanzar en una agenda compartida que impulse nuevas oportunidades de desarrollo y beneficio para ambos pueblos».

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la reunión se celebró para «fortalecer el mapa de cooperación política, cultural» y las «relaciones de ganar-ganar».

El jefe de Gobierno de Catar llegó el martes a Venezuela, poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, durante una serie de ataques en territorio venezolano, tras lo cual Doha se ofreció a mediar y a participar en esfuerzos internacionales para lograr una «solución pacífica inmediata».

El 6 de enero pasado, tres días después de la captura de Maduro, Doha reiteró su «plena disposición» a «contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata» en Venezuela, país en el que Catar ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.

También, hizo un llamamiento para «resolver las disputas a través del diálogo».

Posteriormente, el Gobierno venezolano agradeció a Catar por su disposición a contribuir en la construcción de una agenda de trabajo y de diálogo entre Washington y Caracas, que ya han retomado sus vínculos diplomáticos, rotos en 2019. EFE

