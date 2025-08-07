Primer ministro de Sudán busca apoyo en Egipto en un momento crucial de la guerra

El Cairo, 7 ago (EFE).- El primer ministro de Sudán, Kamel Idris, inició este jueves una visita en El Cairo, su primera al extranjero desde que fue nombrado el pasado mayo, en busca de ayuda política y para la reconstrucción de su país, en un momento crucial de la guerra marcada por las acusaciones contra Emiratos Árabes Unidos (EAU) de apoyar a los paramilitares.

Idris fue recibido por su homólogo egipcio, Mustafa Madbuli, en la capital egipcia, y los medios oficiales sudaneses se limitaron a subrayar que el viaje de Idris «se centrará en el fortalecimiento de los lazos bilaterales», mientras que un comunicado del Gobierno egipcio destacó que «abordarán una serie de cuestiones comunes» y una «variedad» de temas, sin precisar.

La visita de Idris, anunciada oficialmente tras el despegue de su avión hacia El Cairo, se produce pocas horas después de que la televisión oficial sudanesa anunciara que el Ejército derribó un avión emiratí que supuestamente trasladaba a unos «cuarenta mercenarios colombianos» y material militar para apoyar al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el oeste de Sudán.

Según el medio oficial, la aeronave fue derribada en la noche del miércoles mientras se disponía para aterrizar en el aeropuerto de Nyala, capital de Darfur Sur, que se convirtió en el principal baluarte de las FAR tras su expulsión del este y centro de Sudán ante el avance de las fuerzas regulares.

Desde Nyala grupos de la oposición sudanesa, liderados por las FAR, anunciaron a finales de julio la creación de un Gobierno paralelo al de Idris, que aún está en proceso de formación.

El Ejército sudanés, que en los últimos meses consiguió expulsar a las FAR de amplias regiones del este y el centro de Sudán -incluida Jartum-, ha ido acusando a EAU de apoyar con mercenarios de varios países, incluidos colombianos, así como con material militar, en especial drones, a los paramilitares, lo que Abu Dabi ha negado repetidamente.

Egipto, que acogió a más de un millón de refugiados sudaneses por la guerra, ha sido acusado a su vez por las FAR de ayudar militarmente al Ejército sudanés, lo que El Cairo negó en varias ocasiones asegurando que su ayuda se limita a la reconstrucción en el vecino sur.

La guerra en Sudán, que se desencadenó tras el fracaso de unas negociaciones para incorporar a las FAR en el Ejército, ha devastado el país y provocado la peor crisis humanitaria del planeta, con decenas de miles de muertos y más de 13 millones de refugiados internos y externos. EFE

