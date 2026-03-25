Primer ministro ruso llega a Kazajistán para hablar de lazos bilaterales

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Astaná, 25 mar (EFE).- El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, en su visita a Astaná, celebró este miércoles el desarrollo de los acuerdos alcanzados con Kazajistán y prometió implementar el resto de decisiones tomadas conjuntamente por los líderes de ambos países.

Antes de nada, Mishustin felicitó a la parte kazaja por la reciente celebración del referéndum constitucional y transmitió «los mejores deseos del presidente ruso, Vladímir Putin», citado por Kazaninform.

«Los gobiernos de Rusia y Kazajistán garantizaremos la implementación estricta y pronta de las decisiones tomadas por nuestros líderes», señaló en una reunión con su homólogo kazajo, Olzhas Bekténov.

Según el jefe de gobierno ruso, existe todavía un gran potencial por explotar en proyectos conjuntos en diversos sectores económicos, como la energía, industria, transporte, agricultura y economía digital.

La visita tiene lugar a la par que emergen informaciones por parte de la prensa que Kazajistán habría suspendido temporalmente algunas importaciones de Rusia, donde tiene lugar un masivo sacrificio de ganado por posible epidemia.

A pesar de que las autoridades rusas declaran que el sacrificio de ganado, que ha motivado la protesta de los ganadores por el uso de la fuerza y las pocas explicaciones, es debido a brotes de rabia y pasteurelosis, medios informan de que se trata de fiebre aftosa.

Anteriormente, Kazajistán pausó la importación de ganado proveniente de determinadas regiones rusas, que coinciden con los lugares donde están teniendo lugar las matanzas de animales.EFE

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