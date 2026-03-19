Primera ministra nipona detalla a Trump límites legales para darle apoyo militar en Ormuz

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Washington, 19 mar (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo este jueves que le ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, resolver pronto la limitación al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz motivado por la guerra contra Irán y aseguró que le detalló al mandatario las limitaciones legales que pesan sobre su Gobierno para enviar el apoyo militar a la zona que ha pedido Washington.

«Si bien la conversación versó sobre temas de carácter delicado, hubo consenso en que garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz reviste la máxima importancia. No obstante, existen determinadas acciones que podemos o no emprender dentro del marco de la legislación japonesa. Por ello, ofrecí una explicación detallada y exhaustiva al respecto», explicó a periodistas Takaichi después de su encuentro con Trump en la Casa Blanca.

El propio Trump ha pedido sin éxito a socios de la OTAN y a países asiáticos como Japón, Corea del Sur o China que envíen buques militares para garantizar el flujo en el estrecho, actualmente limitado por Teherán.

En el caso de Japón, el artículo 9 de su Constitución pacifista, impuesta precisamente por Washington al término de la II Guerra Mundial, impide al país asiático enviar activos militares a un conflicto.

«Transmití con claridad la postura de Japón en cuanto a la necesidad de lograr una pronta resolución de la situación», añadió la jefa de Gobierno nipón a cuenta de la situación en Ormuz, por donde transita habitualmente el 20 % del crudo global, en su mayor parte el que va a destinado a las grandes economías asiáticas como Japón.

«Suministro energético estable»

Takaichi aseguró que Tokio y Washington «mantendrán una estrecha comunicación con miras a alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Medio, lo cual incluye la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz y un suministro energético estable».

En ese sentido, la primera ministra japonesa le aseguró a Trump que su país quiere desarrollar un proyecto conjunto para almacenar crudo adquirido de EE.UU..

Tokio ya acordó adquirir al año unos 7.000 millones de dólares en hidrocarburos al país norteamericano como condición para Trump rebajara sus aranceles sobre Japón del 24 % al 15 %.

Desde el inicio de la guerra contra Irán, EE.UU. y Japón han liberado respectivamente 172 y 80 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas con el objetivo de rebajar los precios del petróleo.

Takaichi afirmó también que durante su visita a Washington se han logrado «finalizar tres documentos» que abarcan cooperación bilateral en proyectos de minerales críticos, incluido uno para el desarrollo de la extracción de lodos de tierras raras y otros recursos minerales marinos en el entorno de Minamitorishima, la isla más oriental del archipiélago nipón.

En el marco de la primera visita de Takaichi a EE.UU., ambos países han anunciado además un proyecto conjunto valorado en unos 40.000 millones de dólares para desarrollar reactores nucleares modulares de pequeño tamaño en los estados de Tennesse y Alabama, y un acuerdo para que Japón invierta unos 33.000 millones de dólares para producir gas natural en Texas y Pensilvania.

En el terreno de seguridad y defensa, la primera ministra aseguró también que se acordó avanzar en varias áreas, «incluyendo el desarrollo y la producción conjunta de misiles». EFE

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