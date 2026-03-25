Primera ministra socialdemócrata recibe encargo para intentar formar Gobierno en Dinamarca

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Copenhague, 25 mar (EFE).- La primera ministra socialdemócrata danesa en funciones, Mette Frederiksen, recibió este miércoles de manos del rey Federico X el encargo de tratar de formar Gobierno tras las elecciones legislativas de la víspera, con triunfo de la izquierda pero sin mayoría, y con el centrista Los Moderados como árbitro.

Frederiksen obtuvo el apoyo de la mayoría de los líderes de los doce partidos con representación parlamentaria, que comparecieron de forma individual ante al rey para comunicarle a quién señalan para ejercer como «explorador real», la persona encargada de dirigir las negociaciones para formar Gobierno.

La Casa Real señaló en un comunicado que, de acuerdo con los deseos expresados por la mayoría de partidos, Frederiksen buscará formar un Ejecutivo en el que sean incluidos «el Partido Socialista Popular y el Partido Social Liberal», dos de las fuerzas del bloque de izquierda.

El bloque de izquierda obtuvo 84 escaños por 77 de la derecha y 14 de Los Moderados, mientras que los cuatro escaños de los territorios autónomos de Groenlandia y las Islas Feroe se dividieron a partes iguales entre formaciones que apoyan a cada bloque.

Durante un debate este miércoles entre todos los líderes políticos, Frederiksen calificó de «más realista» la opción de buscar una mayoría con el bloque de izquierda y Los Moderados, aunque su líder, Lars Løkke Rasmussen, reiteró su intención de impulsar un ejecutivo de centro, idea rechazada por el bloque de derecha.

Frederiksen, que encabezó un ejecutivo en minoría apoyado por la izquierda entre 2019 y 2022, gobernó estos últimos cuatro años con el Partido Liberal y Los Moderados, una fórmula inédita en la política danesa que justificó por la difícil situación geopolítica.

Los tres partidos, que en los anteriores comicios lograron la mayoría absoluta, sumarían ahora 70 escaños, 20 menos de los necesarios, de ahí que Frederiksen presentase este miércoles la dimisión del actual Ejecutivo.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado, con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo, por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia, aunque se mantuvo como la fuerza más votada en el bloque de derecha.

La Alianza Liberal fue cuarta con el 9,4 % de los sufragios, seguida por el ultraderechista Partido Popular Danés, con el 9,1 %, y Los Moderados, con el 7,7 %. EFE

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