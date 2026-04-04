Prisión preventiva en Ecuador para 2 hombres capturados con 2 toneladas de droga en el mar

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Guayaquil (Ecuador), 4 abr (EFE).- Un juez de Ecuador envió a prisión preventiva a dos hombres que fueron capturados después de que la Armada interceptó una embarcación en la que navegaban y donde encontró dos toneladas de cocaína, informó este sábado la Fiscalía.

La operación se realizó el pasado miércoles, a unos 127 kilómetros de las costas de la ciudad de Manta, clave en la ruta que utilizan las organizaciones criminales para traficar droga.

Durante la inspección de la lancha, que había sido identificada como sospechosa, los soldados encontraron 44 sacos de yute con 1.760 paquetes envueltos en cinta y plástico, «que contenían una sustancia blanca con características similares a la cocaína», señaló el Ministerio Público.

Posteriormente se confirmó que se trataba de cocaína y que el cargamento tenía un peso de 2.042 kilogramos.

Los hombres fueron trasladados al puerto de Manta, donde se los entregó a la Policía, y posteriormente fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales.

Los militares también decomisaron teléfonos satelitales, dispositivos de geoposicionamiento y dinero en efectivo.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo con datos oficiales. EFE

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